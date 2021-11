Spahn-Ministerium: Genug Impfstoff da

Auslöser der Kritik war ein Schreiben des Spahn-Ministeriums an die Länder von Freitag. Darin hatte es geheißen, dass derzeit 90 Prozent der Bestellung auf den Impfstoff von Biontech entfielen. Angesichts des stark steigenden Bedarfs in den kommenden Wochen solle daher vermehrt der Impfstoff von Moderna eingesetzt werden. Andernfalls drohten eingelagerte Moderna-Dosen ab Mitte des ersten Quartals 2022 zu verfallen, was aber vermieden werden müsse.