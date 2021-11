Hessen: In Hessen haben in erste Linie die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte die Erst-, Zweit- oder Auffrischimpfungen gegen das Coronavirus übernommen. Einige Impfzentren in Hessen haben zwar noch geöffnet, bieten aber über ihre Buchungsportale teilweise keine Termine an (Impfambulanz Landkreis Gießen) oder erst in vielen Wochen (Impfzentrum Hochtaunus, erster freier Termin am 31.01.2022). In einigen Landkreisen sind mobile Impfteams unterwegs.