Erste Ergebnisse einer noch laufenden Studie von Biontech/Pfizer zu einer dritten Impfdosis zeigen eine hohe Antikörperantwort gegen den Wildtyp des Virus sowie gegen die Beta-Variante, die zuerst in Südafrika entdeckt wurde. Die dritte Impfdosis weist laut Biontech ein "konsistentes Verträglichkeitsprofil" auf. Ein speziell auf die Delta-Variante angepasster Impfstoff soll noch in diesem Monat in einer ersten Studie getestet werden.