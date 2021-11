Vor der Ministerpräsidentenkonferenz fordert Reinhardt zur Entlastung der in der Grippesaison stark beanspruchten Praxen zusätzliche Impfangebote "durch Reaktivierung vorhandener Impfzentren, durch Schaffung von Popup-Impfstellen etwa in Wohngebieten und in Einrichtungen des öffentlichen Lebens".