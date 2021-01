Brasilien startet mit Corona-Impfungen

Wie auch Europa erlebt Brasilien derzeit eine weitere Welle der Pandemie. Vor allem in der Amazonas-Metropole Manaus ist die Situation dramatisch. Das Gesundheitswesen ist kollabiert, weil es an Sauerstoff zur Beatmung der Corona-Patienten fehlt. Rund 210.000 Menschen sind seit Beginn der Pandemie in Brasilien an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben.