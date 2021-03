Brasilien: Corona außer Kontrolle

Täglich sterben in Brasilien im Schnitt mehr als 1.700 Menschen an Corona, so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Die Inzidenz liegt bei über 5.300 Infizierten pro 100.000 Einwohner – und das obwohl in Brasilien nach wie vor sehr wenig getestet wird, sodass nicht alle Erkrankten in die Statistik eingehen.