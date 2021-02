von Senger: "Sagte sie" ist der Titel einer Anthologie, in der 17 deutschsprachige Autor*innen nach #metoo über Sex und Macht schreiben. Lina Muzur, die jetzige Verlagsleitung von Hanser Berlin, hat das herausgegeben und in dem Vorwort erklärt, dass der Buchtitel von der englischsprachigen Redewendung "He said, she said" inspiriert wurde. Zwei Menschen nehmen eine Geschichte sehr unterschiedlich wahr "Seine Version" haben wir in der Vergangenheit zu oft gehört. Das hat mich inspiriert.