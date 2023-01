Coronavirus : Chinesisches Neujahr als Superspread-Event?

Nach Angaben der chinesischen Nationalen Gesundheitskommission sind seit Pandemie-Beginn in China 59.938 Menschen in Zusammenhang mit einer Covid-Infektion gestorben. Das Durchschnittsalter der Todesfälle wurde mit 80,3 Jahren angegeben. Die Zahl der Neuinfektionen wird seit Dezember nicht mehr veröffentlicht. Die Weltgesundheitsorganisation kritisierte wiederholt einen Mangel an Transparenz. Laut dem in London ansässigen Datenverarbeiter "Airfinity" könnte noch während der Neujahrsfeierlichkeiten der Höhepunkt der Neuinfektionen erreicht werden, die Zahl könnte auf bis zu 4,8 Millionen Neuinfektionen pro Tag ansteigen. Der Datenverarbeiter prognostiziert in seinen Modellen außerdem bis zu 36.000 Covid-Tote pro Tag.



Quelle: ZDF, dpa