"Oh wie cool, am Strand. Warst Du schon im Wasser?", "Gibt es eine Sauna im Hotel?" In den Nachrichten auf meinem Handy trifft die Vorstellung von "Hotel-Quarantäne" in europäischen Köpfen auf chinesische Realität. Ich wusste ja, was mich erwartet. Und habe noch Glück: Das Hotelzimmer ist geräumig, es gibt sogar einen Balkon, um die Ecke kann ich das Meer sehen, das Essen ist in Ordnung.