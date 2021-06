Jedes der drei Unternehmen, auf die die Bundesregierung in Sachen Impfstoff-Entwicklung setzte, hat diese Summe an Fördergeldern erhalten. Das verfrühstückt Deutschland an Corona-Kosten an einem Vormittag. Und es hätte auch sein können, dass keines der drei 'Pferde' durchs Ziel kommt –die Auswahl der Kandidaten war also trotz dieses Rückschlags ein großer Erfolg.