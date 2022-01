Bis diese Fragen geklärt sind, geht die Regierung in Kopenhagen in einem Bereich auf Nummer sicher: Damit die königliche Garde weiterhin den Schutz von Königshaus und Regierungsbezirk gewährleisten kann, wurden die Rekruten über den Jahreswechsel in den Kasernen in Isolation gehalten, um das Virus nicht von etwaigen Parties in diesen Bereich der sensiblen Infrastruktur einzuschleppen.