Boostern ist in Dänemark das Mittel der Wahl gegen die Omikron-Variante. Explizite Corona-Verschärfungen hat die dänische Regierung bislang hingegen nicht geplant. Die Corona-Regeln in dem Land wurden zwar angepasst, aber schon als Reaktion auf die vierte Corona-Welle. So bittet die Regierung in Kopenhagen ihre Bürger*innen, betriebliche Weihnachtsfeiern abzusagen, und setzt vor allem auf Verschärfung der Maskenpflicht in Handel und Gastronomie, - nicht auf Lockdowns. Eine Panik vor Omikron hat Dänemark bis dato nicht erfasst.