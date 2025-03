Einsamkeit ist ein wachsendes Problem. Bei einer Studie aus dem Jahr 2024 gab alleine in Deutschland mehr als die Hälfte aller Jugendlichen an, sich einsam zu fühlen. Seit der Corona-Pandemie hat das Gefühl zugenommen. In Dänemark gibt es seit Jahren Maßnahmen gegen Einsamkeit. Aarhus beispielsweise geht einen vorbildlichen Weg.

Taskforce gegen Einsamkeit

In Dänemarks zweitgrößter Stadt wird die Bekämpfung von Einsamkeit von der kommunalen Gesundheitsbehörde gesteuert. Eine zwölfköpfige Taskforce schafft eine soziale Infrastruktur. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürgern sollen sich so oft wie möglich begegnen können.

34 Begegnungshäuser in verschiedenen Quartieren wurden daher gebaut. Sie beleben die Nachbarschaft und bieten vom Strickclub bis zum Kochkurs die unterschiedlichsten Aktivitäten an. Neue Kontakte lassen sich auch in den Stadtteilcafés, Gemeinschaftsgärten oder an offenen Bücherschränken knüpfen. Solche lebendigen Quartiere spielen eine entscheidende Rolle bei der Prävention von Einsamkeit.