Die Virusmenge in Infizierten sei bei Delta deutlich höher als bei der ursprünglichen Variante und eine Ansteckung könne leichter weitergegeben werden, heißt es auch in einer internen Präsentation der US-Gesundheitsbehörde CDC, die von der "Washington Post" veröffentlicht wurde. Die CDC hält die Delta-Variante für so ansteckend wie Windpocken.