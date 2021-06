Auch für Deutschland warnen Immunologen, dass bis Herbst die Delta-Variante die dominierende sein könnte. Laut Robert Koch-Institut (RKI) wurde die Variante bereits in allen 16 Bundesländern nachgewiesen. Anfang Juni lag ihr Anteil an allen genauer untersuchten Corona-Infektionen in Deutschland bei 6,2 Prozent. In Großbritannien ist die Variante B.1.617.2 inzwischen für 96 Prozent aller Neuinfektionen verantwortlich.