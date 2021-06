Über Monate gab es am Gymnasium Himmelsthür in Hildesheim keinen einzigen positiven Antigen-Schnelltest. Und dann im Juni: 13 Fälle in einer Klasse, zwei weitere in anderen Klassen. "Das kann kein Fehler sein", dachte sich Schulleiter Andreas Kruse. Das Gesundheitsamt griff durch: drei Jahrgänge in Quarantäne, Maskenpflicht in den Klassenzimmern und auf dem Schulhof, drei statt zwei wöchentliche Schnelltests, noch öfter lüften.