Bei einer Erkältung bestehe hingegen eine größere Schwierigkeit. Denn die lasse sich nicht so leicht von einer Corona-Infektion unterscheiden, so der Infektiologe. Ähnlich wie bei den derzeit beobachteten Symptomen des Coronavirus trete bei einer Erkältung gleichermaßen ein allgemeines Krankheitsgefühl auf. So gehe auch eine Erkältung mit einer laufenden Nase oder Kopf- und Gliederschmerzen einher.