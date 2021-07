Die Delta-Variante des Coronavirus ist in ganz Europa auf dem Vormarsch und lässt die Inzidenzen in Ländern wie Großbritannien und Portugal in die Höhe schnellen. Experten rechnen auch in Deutschland mit einer vierten Welle. Doch anders als früher steigt die Zahl der schweren Fälle mit Krankenhauseinweisungen und die Zahl der Verstorbenen nicht im selben Maß mit an. Wird das Coronavirus schwächer?