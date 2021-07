Am Abend des 2. Juli meldet das NICD, das Nationale Institut für übertragbare Krankheiten, 24.270 Neuinfektionen binnen 24 Stunden – es ist der bislang höchste Wert in Südafrika, ein trauriger Rekord. Nur einen Tag später wird er gebrochen, mit 26.485 bei 96.896 Tests. Am schlimmsten betroffen ist die Provinz Gauteng, mit ihrer Metropole Johannesburg.