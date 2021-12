Tausende protestieren gegen Corona-Maßnahmen

Tausende Menschen haben am Montagabend in deutschen Städten gegen Corona-Maßnahmen protestiert. Alleine in Mecklenburg-Vorpommern beteiligten sich rund 7.000 Menschen in mindestens zwölf Städten an teils nicht angemeldeten Veranstaltungen, davon nach dpa-Angaben etwa 2.900 in Rostock.