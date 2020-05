Gleichzeitig haben die Labore dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge in der vergangenen Woche mehr Corona-Tests durchgeführt als je zuvor seit Beginn der Pandemie. In Stuttgart etwa waren es seit dem 10. Mai rund 5.000, in München gut 1400. Nach Auskunft der Gesundheitsämter in Stuttgart und München hat keiner der positiv Getesteten angegeben, an den Demonstrationen teilgenommen zu haben.