Die Studienergebnisse zeigten eine klare und große positive Auswirkung auf die Überlebensrate von Patienten, die so krank sind, dass sie eine Sauerstoffbehandlung benötigen, sagte Peter Horby von der University of Oxford, einer der Leiter der Studie. "Also sollte Dexamethason jetzt zum Standard bei der Behandlung dieser Patienten werden", sagte er. Das Medikament sei preiswert, verfügbar und könne sofort verwendet werden, um weltweit Leben zu retten.