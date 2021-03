89 Prozent der Corona-Toten in Deutschland waren über 70 Jahre alt. Überdurchschnittlich viele Todesopfer forderte die Pandemie bislang in Alten- und Pflegeheimen. Von den 1.447 Corona-Toten im Januar in Hessen etwa, starben 73 Prozent in Pflegeheimen, so das hessische Sozialministerium gegenüber der "Bild"-Zeitung.