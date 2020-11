Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig, hat vor den Problemen für die Suchthilfe in der Corona-Pandemie gewarnt. "Elementar wichtig ist, dass Beratungsstellen, niedrigschwellige Hilfsangebote und Suchtkliniken für alle Bedürftigen offenbleiben", sagte Ludwig am Donnerstag in Berlin. Der Bedarf sei größer denn je.