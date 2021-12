Die in Südafrika entdeckte Omikron-Variante des Coronavirus und die aktuelle Situation in dem Land könne in gewisser Weise beruhigen. Südafrika sei "sicherlich ein Blick in eine Zukunft, in eine endemische Situation, die sich dort jetzt gerade einstellt", so Drosten. Nur leider seien "wir in Deutschland davon noch ein ganzes Stück entfernt".