In Belgien wurde zuletzt eine Infektion mit der neuen Variante nachgewiesen. Grundsätzlich solle man sich aber auch klar machen, dass der geografische Ursprung des Virus nicht in Südafrika liegen müsse, erklärt Drosten. Denn angrenzende Länder, die starke Reiseverbindungen mit Südafrika unterhalten, hätten eine geringer ausgeprägte Virusüberwachung als Südafrika. Somit könnte das Virus auch in anderen Ländern bereits stärker verbreitet sein.