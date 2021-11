Gleichzeitig gab Drosten zu bedenken, dass man, statt der Schulen, auch die Wirtschaft in die Pflicht hätte nehmen können. "Man hätte auch sagen können, die Schulen bleiben offen, aber wir setzen richtig harte Homeoffice-Kriterien im Dienstleistungsbereich durch", so Drosten. Am Ende hätte die Politik über den Präsenzbetrieb an Arbeitsstätten aber weniger diskutiert.