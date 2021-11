Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was man jetzt im Moment auch wirklich der Politik empfehlen kann, ganz genau in die Gebiete zu schauen, beispielsweise Österreich, Sachsen, Bayern, wo schon in verschärftem Maße diese Maßnahmen angewandt werden. Wo also Großveranstaltungen schon abgesagt werden und man sich dann eben auf dieses Klein-Management - geimpft versus ungeimpft - wer darf an einer Veranstaltung nun teilnehmen, konzentriert. Wo man das aktiv gemacht hat und wo man jetzt so langsam anfangen kann, Effekte zu sehen.