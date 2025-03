Virologe Drosten will keine Öffentlichkeit mehr

Über die WHO veröffentlichte der Berliner Virusforscher Christian Drosten am 13. Januar 2020 den ersten Test auf das neue Virus. Später wurde er zum Cheferklärer der Pandemie. (Archivbild)

Der zu Corona-Zeiten äußerst prominente Virologe Christian Drosten hat sich damals sehr belastet gefühlt und würde sich nicht noch einmal derart in die Öffentlichkeit begeben. Grund dafür seien die "negativen Seiten, die das für mich hatte", sagte er in einem Podcast von Zeit Online nach Angaben vom Dienstag. Das gelte "in jeder Hinsicht, beruflich, privat. Es ist einfach eine zu große Belastung".