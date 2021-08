Corona: Wo ist die Eigenverantwortung?

Nun, in Zeiten der Lockerungen, stellt sich die Frage, wie eine Pandemie-geplagte Republik mit dieser Freiheit umgeht. Dürfen wir nun wieder nach Mallorca fliegen und feiern, als gäbe es kein Morgen? Dürfen schon. Doch die Krux an der Eigenverantwortung ist: Es geht nicht darum, was man darf, sondern darum, was sinnvoll ist.