"Es gibt Armut in Deutschland - mit und ohne Migrationshintergrund - und die ist nicht wenig", sagte Enissa Amani. Die von Armut betroffenen Menschen würden als sozial schwach dargestellt, aber es seien "oft Menschen, die gerade das soziale Leben am Laufen halten – Pflegeberufe oder die Leute, die am Fließband stehen oder die Busse fahren".