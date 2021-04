Psychiaterin und Coach Tatjana Reichhart empfiehlt, gegen das Gefühl der Einsamkeit nicht anzukämpfen - das mache es schlimmer - sondern das Gefühl zu akzeptieren und sich selbst trösten. Man dürfe sich weder fertig machen noch sich ganz in das Gefühl reinfallen lassen - sondern es annehmen - eher auf die Art "Es ist okay, dass ich einsam bin, aber was kann ich jetzt tun?"