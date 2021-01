Ich muss mir die Zeit zum Arbeiten erkämpfen, weil die Kitas geschlossen sind. Ich stehe oft um 4:30 Uhr auf und arbeite bis 6:30 Uhr. Danach betreue ich unsere zwei kleinen Kinder. Mittags bin ich dann total gerädert und fühle mich, als hätte ich am Abend zuvor Party gemacht. Ich bin Autor, in zwei Monaten kommt mein neuer Roman raus. Es sind aktuell nur wenige Lesungen geplant, dadurch verliere ich Tausende Euro. Zum Glück sind meine Kinder in einem Alter (1,5 und 3,5 Jahre), in dem sie miteinander spielen können. Mein Ältester weiß, dass es Corona gibt und wir deshalb viele Dinge aktuell nicht machen "dürfen", er versteht aber nicht, dass durch das Virus so viele Menschen sterben.