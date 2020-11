Auch am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in den USA wird an solch einer alternativen Diagnosetechnik gearbeitet. Mit deren App sollen Menschen am Klang des Hustens erkennen können, ob sie mit dem Coronavirus infiziert sind. Husten einer gesunden Person klingt anders als das einer Person, deren Lunge womöglich schon unter dem Einfluss einer Coronavirus-Infektion gelitten hat. Das gelte auch dann, wenn das Husten für den Test erzwungen wurde, erklären die Forscher am MIT. Die Trefferquote läge nach Aussage der Forscher bei 98,5 Prozent bei symptomatisch erkrankten Personen. Bei erkrankten Testpersonen, die keine Symptome zeigten, lag die App sogar in 100 Prozent der Fälle richtig.