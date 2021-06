So befürchtet auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO), dass die Pandemie zu mehr Fettleibigkeit führen wird, insbesondere bei Kindern. Übergewicht und Adipositas stünden in direkter Verbindung mit lebensbedrohlichen Krankheiten wie Diabetes und Krebs. Deshalb müssten Vorbeugungsmaßnahmen priorisiert werden, fordert die WHO.