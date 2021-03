Corona-Teststäbchen sind nicht krebserregend

Fazit: Ethylenoxid ist an sich ein Karzinogen, kann also Krebs verursachen. Im Zusammenhang mit der Sterilisation medizinischer Geräte wird der Sterilisationsprozess allerdings streng kontrolliert, um sicherzustellen, dass alle verbleibenden Rückstände ungefährlich für den Menschen sind. Die Sorgen von Leukämie, Lymphomen und Brustkrebs haben also keine wissenschaftliche Grundlage und zeigen eher das Unverständnis des Facebook-Nutzers über den gängigen Sterilisationsprozess.