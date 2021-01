Die zuerst in England nachgewiesene Coronavirus-Mutante soll nach britischen Erkenntnissen offenbar tödlicher sein als frühere Virus-Varianten. Es gebe mittlerweile "Hinweise", dass die Mutante B.1.1.7 nicht nur ansteckender sei, sondern auch "mit einer höheren Sterblichkeitsrate in Verbindung gebracht werden" könne, sagte Premierminister Boris Johnson am Freitagabend in London. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) dagegen sieht nach eigenen Angaben bislang keine Belege für eine höhere Sterblichkeitsrate.