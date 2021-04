Das macht die Initiative Africacheck auch anderswo auf dem Kontinent: So gibt es Fact-Checking via WhatsApp in Nigeria auf Haussa und Pidgin-Englisch und im ostafrikanischen Kenia etwa auf Suaheli. Im Senegal haben die Journalisten zusätzlich eine Art Medienerziehung per Messenger auf die Beine gestellt - ebenfalls auf Wolof.