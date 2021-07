Die Zahlen in Europa steigen, sagt die WHO. Die Sorge einer neuen Welle wächst. (Archiv)

Quelle: Nick Potts/PA Wire/dpa

Gibt es eine neue Infektionswelle in Europa? Mit Blick auf jüngste Zahlen mahnt der für die WHO-Region Europa zuständige Direktor, Hans Kluge, dass die Infektionsgefahr durch die Lockerungen der Beschränkungen in vielen Ländern und durch die vermehrte Reiseaktivität größer werde. Das sagte er auf einer Pressekoferenz in Kopenhagen.