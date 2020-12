Am einem Sonntag sind wir als Familie einmal zur Tankstelle gelaufen, haben dort Eis am Stiel gekauft und die Kinder haben es dann zu Hause in der Badewanne gegessen. Mit anziehen, losgehen, hinwandern, Blume am Wegesrand angucken, Eiskarte suchen, Sorte aussuchen, zurückgehen, kurz noch im Hof einmal rutschen, Badeenten suchen und Wanne füllen hat dieser Plan insgesamt fast vier Stunden gedauert. Im Anschluss wurde es quasi direkt wieder dunkel.