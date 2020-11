Ob jemand gut oder schlecht mit einem ungewohnten Weihnachten, aber auch mit Weihnachten generell zurechtkommt, liegt also weniger am Alter, sondern an der individuellen Bedeutung von Weihnachten. Also den Umständen, unter denen gefeiert wird oder werden kann und damit auch an Faktoren wie sozialer Einbettung und Einsamkeit.