Wegen der Corona-Pandemie fallen auch in diesem Jahr sieben große Musikfestivals aus. Abgesagt wurden in Deutschland erneut die Open-Air-Festivals "Rock am Ring", "Hurricane", "Rock im Park", "Deichbrand", "Southside" und "SonneMondSterne" sowie das "Greenfield"-Festival in der Schweiz, wie das Promoter-Netzwerk Eventim Live am Mittwoch in München mitteilte.