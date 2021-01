Bereits eine Woche früher ist die 35. Ausgabe von "Rock am Ring" am Nürburgring und das 25. "Rock im Park" in Nürnberg geplant. Auftritte von Green Day, System Of A Down und Volbeat wurden vom vergangenen Jahr auf 2021 verlegt, mehr als 130.000 Besucher haben ihre Tickets von 2020 auf dieses Jahr umgetauscht.