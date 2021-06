Sommer, laute Musik, gemeinsames Feiern, Zeltstädte, Schweiß, Sorgenfreiheit: Ein richtig gutes Festival kann jeden Urlaub übertreffen. Doch daraus wird im zweiten Jahr in Folge nichts. Wer gehofft hatte, nach den abgesagten Festivals im Sommer 2020 in diesem Jahr wieder nach Wacken, an den Hockenheimring oder Gräfenhainichen zu fahren, wird wieder enttäuscht. Corona ist das stärkste Gegenmittel gegen Spaß, leider auch in 2021.