Christof Asbach: Eine richtig angelegte FFP2-Maske schließt dicht am Gesicht ab, so dass sie beim Einatmen wie auch beim Ausatmen effektiv die Luft filtert. Ganz im Gegensatz zu den Alltagsmasken, die an der Seite offen sind: Die halten die Partikel zwar beim Ausatmen zurück. Aber beim Einatmen sind sie deutlich weniger effektiv.