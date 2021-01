Richtig verwendet bietet sie deutlich mehr Schutz: die FFP2-Maske. In Bayern ist sie in Handel und Nahverkehr schon Pflicht, beim Corona-Gipfel von Bund und Ländern am Dienstag dürfte auch eine bundesweite Ausweitung Thema sein. Ob das einen Einfluss auf das Infektionsgeschehen hat? Es kommt auf die richtige Verwendung an. Fragen und Antworten.