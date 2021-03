Dass die bei Nachprüfungen jetzt festgestellten Qualitätsmängel an unterschiedlichen Messprozeduren der verschiedenen Testlabors liegen könnten, verneinte das Deutsche Institut für Normung (DIN) gegenüber ZDFheute. "Wenn Masken nach den in EN 149:2001 festgeschriebenen Prüfgrundsätzen geprüft und zertifiziert werden, dann dürften die Nachtests keine Mängel ergeben. Es sei denn, dass Qualitätsunterschiede im Vormaterial vorliegen und keine Qualitätsprüfungen bei den Herstellern durchgeführt werden. Die in EN 149:2001 festgelegten Prüfgrundsätze gelten für alle gleich und die Testverfahren müssen für alle gleich ablaufen."