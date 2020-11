Helfen 15 FFP2-Masken für den ganzen Winter?

Eher nein. Bereits im März beschäftigte sich Virologe Christian Drosten von der Charité in Berlin in seinem Podcast mit der Möglichkeit, Masken zum Wiedergebrauch zu reinigen. Viren in einer durchfeuchteten Stoff-Maske könnten schon bei 70 Grad im Backofen abgetötet werden. FFP-Masken enthalten jedoch einen Kunststoff-Filter, der bei hohen Temperaturen schmilzt. Man kann sie daher nicht im Backofen sterilisieren.