Sogenannte Hochinzidenzgebiete sind Länder mit deutlich höheren Infektionszahlen als in Deutschland. Der Grenzwert ist in der Regel eine Inzidenz von 200. Zahlreiche Länder sind bereits in diese Kategorie eingeordnet. Am Sonntag kommen unter anderem Estland, Israel, Portugal und die Vereinigten Arabischen Emirate hinzu.