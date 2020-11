Am Abend vor der zweiten Ausgangssperre ab 30. Oktober drängten sich die Franzosen in die Cafés. Die Sonne schien kräftig an diesem späten Herbsttag. Es war die vorerst letzte Gelegenheit für ein soziales Ritual: der Apéro. Nach dem Arbeitstag und vor dem Abendessen bei einem gemeinsamen Glas Kir oder etwas anderem zusammensitzen, das hat in Frankreich Tradition.